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Yaşam

Engelli simitçi çalınan 'ekmek teknesinin' yerine yenisine kavuştu

Mersin'in Toroslar ilçesinde simitçilik yaparak 4 çocuğuna ve eşine bakan engelli Süleyman Berk'in, simit arabasının çalınması üzerine yaşadığı mağduriyet giderildi.

Mustafa Ünal Uysal   | 12.12.2019
Engelli simitçi çalınan 'ekmek teknesinin' yerine yenisine kavuştu Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal /AA

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Simit Arabam Engel Tanımam Projesi" kapsamında 2015'te verilen ekmek teknesinin bir süre önce çalınmasıyla zorluk yaşayan 4 çocuğuna ve eşine bakan engelli Süleyman Berk'e, Anadolu Ajansının (AA) haberinin ardından çok sayıda destek mesajı ulaştı. 

Büyükşehir Belediyesi de harekete geçerek mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Berk'e yeni bir simit arabası tahsis etti.

Berk, simit arabasına kavuşmasının ardından hemen çalışmaya başladı. Yağışlı havaya rağmen ekmek teknesini belediyenin gösterdiğini alana götüren Berk, burada özlediği müşterilerine hizmet etmenin mutluluğunu yaşadı.

"Ailemi rahat bir şekilde geçindirmek istiyorum"

Süleyman Berk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, simit arabasına kavuşur kavuşmaz hemen işe çıktığını söyledi.

İşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Berk, şöyle devam etti:

"Zor bir süreç geçirdik.Yetkililer duyarsız kalmadı. Mağduriyetimiz giderildi. Bugün çalışmaya başladık. Yeni bir simit arabasına kavuşunca farklı duygular hissettim. Tarifi anlatılmaz bu duygunun. İşten umudumuzu kesmiştik. Eşimle çalışıyoruz. Güzel bir başlangıç yaptık. Vatandaşlarla ilgileniyoruz. İşimizin başındayız. Zor şartlara aldırış etmeden çalışıyoruz. Ailemi rahat bir şekilde geçindirmek istiyorum. Çocuklarımın okul masraflarını gidermek istiyorum. Sevinçliyiz. Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından destek mesajları aldım. Bu duyarlılık bizi mutlu etti. Herkese teşekkür ediyorum."

Berk, yaklaşık bir ay işsiz kaldığını anımsatarak, yeniden iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Süleyman Berk'in eşi Güneş Berk ise eşinin ilk iş gününde destek olmak amacıyla yanında bulunduğunu belirterek, "Umarım bir daha öyle şeyler yaşamayız. Destek olanlara teşekkür ediyoruz. Şimdi daha rahat olacak. Çocuklarımızı daha rahat okula göndereceğiz." diye konuştu.

Arabanın çalınma anı kameraya yansımıştı

Mersin'in Toroslar ilçesinde simitçilik yaparak 4 çocuğuna ve eşine bakan engelli Süleyman Berk'e 2015 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Simit Arabam Engel Tanımam Projesi" kapsamında bir simit arabası verilmişti.

Berk'in simit arabası, kısa süre önce 3 kişi tarafından çalınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.B. ifadesinin ardından salıverilmiş, adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanmış, V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Arabanın çalınma anı kameraya yansımıştı.


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