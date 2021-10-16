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Yaşam

Emekliliğinde yapboza merak salan Hüseyin dede, 79 yaşında sergi açtı

Kızının tavsiyesiyle hobi amaçlı yapboz tablolara merak salan 79 yaşındaki Hüseyin Özen, yaklaşık 10 yılda binlerce parçayı birleştirerek ortaya çıkardığı tabloları, açtığı sergiyle meraklıların beğenisine sundu.

Behçet Alkan   | 16.10.2021
Emekliliğinde yapboza merak salan Hüseyin dede, 79 yaşında sergi açtı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 5 yıl kütüphane görevlisi olarak çalıştıktan sonra ticarete atılan Hüseyin Özen,  2011 yılında emekli oldu.

Babasının bu süreçte sosyal yaşamdan kopmaya başladığını fark eden kızı Emel Özen, satın aldığı yapboz tabloları babasına hediye ederek kendisine yeni bir uğraş alanı sundu.

Yapbozla haşır neşir olan Özen, parçaları birleştirerek ortaya çıkardığı onlarca tablonun kimisini evinde biriktirdi kimisini yakınlarına hediye etti.

Özen, Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi'nde de 40 yapbozdan oluşan sergi açtı.

Sergideki manzara ağırlıklı yapboz tablolar ilçe halkından da ilgi gördü.

Özen, AA muhabirine, vakit geçirmek amacıyla başladığı çalışmanın kendisini hayata tutunduran bir uğraş haline geldiğini belirtti.

Evindeki bir odayı yapboz atölyesine dönüştürdüğünü anlatan Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında bu uğraş sayesinde kolay vakit geçirebildiğini kaydetti.

Geçen yıl eşini kaybettiğini, yalnız kalmasıyla yapboza ilgisinin daha da arttığını ifade eden Özen, şunları söyledi:

"Kızım 'Baba dükkanı bıraktın, ben sana bir oyuncak bulayım, meşgul edeyim' dedi. Sonra yapboza başladım. Günde 3-4 saat yapbozla uğraşıyorum. Usandığım zaman vakit geldiyse camiye gidiyorum. Yemekten sonra tekrar başına oturuyorum. Eşim bana arkadaşlık ediyordu. Geçen yıl kasım ayında vefat ettikten sonra daha çok uğraş vermeye başladım. Yorucu olduğu kadar da dinlendirici oluyor. Önce az olan renkten başlayarak, tabloyu oluşturacak renk parçalarını ayırıp, çerçevesini yapmakla başlıyorum. Renklere ve şekle bakacağım derken, kafamdaki düşünceyi atmama yarıyor. Benim gibi 80'ine gelmiş insanlar böyle meşguliyetler bulurlarsa hayatı daha güzel geçirirler diye düşünüyorum. Bu da olmasa ne yapardım bilmiyorum, tavla bilirim fakat kahvehane adetim yok."

Özen, 79 yaşında sergi açmış olmanın kendisi açısından mutluluk ve heyecan verici olduğunu sözlerine ekledi.

Kızı Emel Özen de kişilerin ileri yaşlarda vakit geçirebilecekleri, keyif alabilecekleri hobilere sahip olabilmesinin sağlıkları açısından da önemli olduğuna şahitlik ettiğini söyledi.

Babasının bu uğraşı sayesinde oluşması muhtemel psikolojik sorunlardan uzaklaştığını aktaran Emel Özen, "Babam çok yoğun çalışan bir insandı. İş yerini kapatınca boşluğa düştü. Onu tekrar hayata nasıl tutundurabiliriz diye düşününce yapboz aldık. Boş vakitlerini değerlendirmeye başladıkça algılarını artırdı. Hayata daha farklı bakmaya başladı. Yapbozdaki ayrıntıları gördü, onu hayata uyguladı. Pandemi süreci ve ardından annemin vefatı ile zamanı geçirmesi için daha çok ilgisi arttı." diye konuştu.

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