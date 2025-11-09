Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,484.20
BTC/USDT
103,243.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, Nevşehir'de açıldı

Nevşehir'de yapımı tamamlanan Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.

Behçet Alkan  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, Nevşehir'de açıldı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi'nde yapılan; drift, ralli ile karting branşlarını buluşturacak 814 metre uzunluğundaki pist ve tribünden oluşan Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nin açılışı yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açılışın ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Formula 3 aracının direksiyonuna geçerek pistte ilk sürüşü gerçekleştirdi. Daha sonra profesyonel sürücülerce pistte gösteri sürüşü yapıldı.

Başkan Arı, gazetecilere, Nevşehir'i turizmin yanı sıra motor sporlarının da merkezi konumuna getirebilmek için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Arı, etkinlik alanının, motor sporlarına tutkulu olanları bir araya getireceği gibi sürücü deneyimi kazanmak isteyenlere de hizmet sunacağını belirtti.

Açılışı yapılan pistin ileriki süreçte çeşitli yarışmalara da ev sahipliği yapacağını vurgulayan Arı, "Bütün spor dallarında ve şehrin gelişimi için ihtiyaç duyulan ne varsa kente kazandıracağız. 4 bin 500 metrekarelik etkinlik alanında yılda dört kez şampiyonalar, oto pazarı, modifiye araç fuarı gibi organizasyonlar yapılacak. Yarışçı olmak isteyenler de burada eğitim alacak. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Açılışa katılan vatandaşlar da çeşitli kentlerden getirilen araç ve motosikletleri inceleyip, fotoğraf çektirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı
Her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
2026 Yılı Hac Protokolü Cidde'de imzalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 10 Kasım, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yinelediğimiz gündür

Benzer haberler

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, Nevşehir'de açıldı

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, Nevşehir'de açıldı

Genç veteriner "Uzman Eller Projesi" ile büyükbaş işletmesini büyüttü

Sonbahar manzaraları Kapadokya'ya renk kattı

Kozadan elde ettiği ipeği tezgahta sanat eseri halılara dönüştürüyor

Kozadan elde ettiği ipeği tezgahta sanat eseri halılara dönüştürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet