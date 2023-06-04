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Yaşam

Elazığ'da bir kişi 4'er kilogram ağırlığında 2 meşe mantarı buldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde doğada gezintiye çıkan bir kişi, her biri 4 kilogram ağırlığında 2 meşe mantarı buldu.

İsmail Şen  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Elazığ'da bir kişi 4'er kilogram ağırlığında 2 meşe mantarı buldu

Elazığ

Hacıhüseyinler köyü kırsalında gezen Abdurrahman Gündoğdu, 4'er kilogram ağırlığında 2 ve 500 gram ağırlığında 1 meşe mantarı gördü.

Mantarları evine getiren Gündoğdu, AA muhabirine, kentte aralıklarla sağanak yağışın devam ettiğini belirterek, etkili olan yağışlar nedeniyle mantarların bu ağırlığa ulaştığını düşündüğünü söyledi.





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