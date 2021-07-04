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Yaşam

Elazığ'da bir bahçede kayısı meyvesi, ağacın dalında değil gövdesinde çıktı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, kayısı meyvesi, ağacın dalında değil gövdesinde çıktı.

Pirhasan Doğan   | 04.07.2021
Elazığ'da bir bahçede kayısı meyvesi, ağacın dalında değil gövdesinde çıktı Fotoğraf: Mustafa Turan/AA

Elazig

İlçeye bağlı Göldere köyünde çiftçilik yapan Muharrem Turan'a ait bahçede, kayısı ağacının gövdesinde bahar ayında yeşeren çiçeklerin ardından, meyvesi olgunlaşarak büyüdü.

Mustafa Turan, amcası Muharrem Turan'ın İstanbul'da yaşaması nedeniyle kayısı hasadı için bahçeye geldiklerini söyledi.

Bu yıl havaların çok sıcak geçmesi nedeniyle bölgede kayısı hasadına erken başladıklarını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Yıllardır bu ağaçtan kayısı hasadı yapıyoruz. Bu yıl gövdesinde meyve verdiğini gördük. Öyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık, ağacın gövdesinde meyve vermesi bizi şaşırttı. Meyvesi dalında değil, gövdesinde çıktı."

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