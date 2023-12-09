Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,353.30
BTC/USDT
43,780.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"na katılıyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu’nun açılış töreninde konuşuyor.
logo
Yaşam

Düzce'deki "saklı cennet" olarak nitelenen tabiat parkı, her mevsim çekim merkezi oluyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki "saklı cennet" olarak nitelenen ve yeşilin farklı tonlarıyla kışa giriş yapan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çekiyor.

Ömer Ürer  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Düzce'deki "saklı cennet" olarak nitelenen tabiat parkı, her mevsim çekim merkezi oluyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan şelalenin çevresindeki köknar ve çınar ağaçları, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla bölgeyi güzelleştiriyor.

Çevrenin mesire alanları da doğaseverler için tabiatla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Doğal güzellikleri dolayısıyla "saklı cennet" olarak nitelendirilen ve her mevsim farklı güzelliğe bürünen tabiat parkı, aralık ayında da doğaseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon konusunda ulusal mücadele stratejileri geliştiriyoruz
Adıyaman'da zemini kayan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eşit vatandaşlık kavramıyla hareket etmek durumundayız

Benzer haberler

Düzce'deki "saklı cennet" olarak nitelenen tabiat parkı, her mevsim çekim merkezi oluyor

Düzce'deki "saklı cennet" olarak nitelenen tabiat parkı, her mevsim çekim merkezi oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı

Efteni Gölü Islahı Projesi'nin ilk kısmında sona yaklaşıldı

Efteni Gölü Islahı Projesi'nin ilk kısmında sona yaklaşıldı
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Akçakoca'da sahil ve parklarda hafta sonu yoğunluk oluştu

Akçakoca'da sahil ve parklarda hafta sonu yoğunluk oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet