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Yaşam

Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Branyas 117 yaşında hayatını kaybetti

Ocak 2023'te dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki Maria Branyas, İspanya'nın Olot kentinde yaşamını yitirdi.

Sercan İrkin, Zeynep Katre Oran  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Branyas 117 yaşında hayatını kaybetti

İstanbul

Branyas'ın ailesi, X hesabında yaptıkları paylaşımda 117 yaşındaki kadının İspanya'nın Olot kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. Tıpkı istediği gibi, uykusunda acı çekmeden ve huzurla öldü." ifadesine yer verildi.

Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu'ndan yapılan açıklamada, Branyas'ın ölümünün ardından 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka'nın dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olabileceği bildirildi.

ABD'nin San Francisco kentinde 4 Mart 1907'de dünyaya gelen Branyas, Fransız Lucile Randon'ın Ocak 2023'te 118 yaşındayken ölmesinin ardından Guinness Dünya Rekorları (GWR) tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı seçilmişti.

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