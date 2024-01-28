Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,278.40
BTC/USDT
42,432.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'deki Miami Limanı'ndan yola çıktı

Dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna başladı.

Dilara Karataş  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'deki Miami Limanı'ndan yola çıktı Fotoğraf: Paul Hennesy/AA

Ankara

BBC'nin haberine göre, kruvaziyer şirketi Royal Caribbean'a ait 365 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 bin ton ağırlığındaki gemi, Miami'den 7 günlük Karayipler turuna çıktı.

Finlandiya'nın Turku kentindeki bir tersanede 2 milyar dolara inşa edilen dünyanın en büyük yolcu gemisinin 7 bin 600 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.

Öte yandan, çevreciler sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan dünyanın en büyük gemisinin havaya, zararlı metan gazı sızdıracağı konusunda uyarıyor.

Royal Caribbean ise geminin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün modern gemiler için öngördüğünden yüzde 24 daha fazla enerji verimliliğine sahip olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yoktur
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Malatya'daki deprem konutlarının yol yapım çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

ABD-Meksika Savaşı'ndan İç Savaş'a, düzensiz göçmen problemiyle gündeme gelen Texas

ABD-Meksika Savaşı'ndan İç Savaş'a, düzensiz göçmen problemiyle gündeme gelen Texas

Dünyanın en büyük yolcu gemisi "Icon of the Seas" ABD'deki Miami Limanı'ndan yola çıktı

Atölyeye dönüştürdüğü evinin bodrumunda 500'den fazla ahşap maket yaptı

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan'a göre ABD kırılgan bölgede krizi tırmandırmak istemiyor

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Orhan'a göre ABD kırılgan bölgede krizi tırmandırmak istemiyor
Senatör Sanders'tan ABD'ye, İsrail'e yapılan yardımları durdurma çağrısı

Senatör Sanders'tan ABD'ye, İsrail'e yapılan yardımları durdurma çağrısı
İsveç'in NATO üyeliği kararıyla ilgili "ABD Kongresi ıslak imzalı kararın aslını görmek istedi" iddiası yalanlandı

İsveç'in NATO üyeliği kararıyla ilgili "ABD Kongresi ıslak imzalı kararın aslını görmek istedi" iddiası yalanlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet