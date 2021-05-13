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Yaşam

Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinliği kapsamında Türkiye'de 289 kuş türü gözlendi

Bu yıl dünya genelinde 191 ülkede 7 bin 232 kuş türü gözlendi. Türkiye, dünya sıralamasında 289 kuş türü ile 31. sırada yer aldı.

Bilal Altıok   | 13.05.2021
Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinliği kapsamında Türkiye'de 289 kuş türü gözlendi

Burdur

Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinliği dolayısıyla Türkiye'de 289 kuş türünün gözlendiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, her yıl mayıs ayının ikinci hafta sonunun "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" olarak kutlandığı belirtildi.

Dünyanın en büyük kuş gözlem ağı olarak gösterilen "ebird.org"un bu günü "Büyük Gün" ismiyle büyük bir etkinlikle kutladığı aktarılan açıklamada, dünyadaki kuş gözlemcilerinin 8 Mayıs'ta göçmen kuşları gözlemlediği ve kayıtları "ebird.org" internet sitesi adresine yükleyerek katkıda bulunduğu kaydedildi.

Türkiye 31. sırada

Söz konusu internet sitesindeki kayıtlara göre, bu yıl dünya genelinde 191 ülkede 7 bin 232 kuş türü gözlendi. Türkiye, dünya sıralamasında 289 kuş türü ile 31. sırada yer aldı.

Burdur'da ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz ile kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan 16 saat süren gözlemde 144 kuş türünü gözledi.

Burdur, gözlenen kuş türü açısından Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı. Türkiye'deki ilk 10 il ise Samsun, Kayseri, Burdur, Denizli, Kars, Ankara, Iğdır, Aydın, Antalya ve İstanbul olarak sıralandı.

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