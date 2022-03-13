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Yaşam

Donmasınlar diye eve aldıkları üçüz oğlaklara çocukları gibi bakıyorlar

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Öztürk ailesi, annelerinin ısıtamadığı üçüz oğlaklara, donmamaları için evlerinde özenle bakıyor.

İlhami Çetin   | 13.03.2022
Donmasınlar diye eve aldıkları üçüz oğlaklara çocukları gibi bakıyorlar Fotoğraf: İlhami Çetin/ AA

Bolu

Mangırlar köyünde hayvancılık ve çiftçilik yapan Alaaddin ve Necmiye Öztürk çiftinin, ağılları olmadığı için eski bir evde tutulan keçilerinden bir tanesi üçüz doğurdu.

Havaların çok soğuk olması nedeniyle anne keçi yavrularını ısıtamayınca oğlakları evlerine alan çift, onlara çocuk gibi bakmaya başladı.

Ders çalışırken bile hayvanları yanından ayırmayan çiftin çocukları Ahmet Emir (9) ve Tahir Yusuf (12) oğlaklarla keyifli vakit geçiriyor.

Alaaddin Öztürk, AA muhabirine, yoğun kar yaşından ötürü keçilerinin eski bir evde doğum yaptığını belirterek, "Köyümüze kar çok yağdı. Hayvanların durduğu eski kümesin çatısı çöktü, yaptıramadık. Hayvanların doğum yapacakları eski ev vardı. Oraya getirdik, burada keçiler yavrulamaya başladı." dedi.

Öztürk, üçüz doğum yapan keçi yavrularını eve aldıklarını anlatarak, "Biraz büyüyünce anasının yanına bırakırız. Şimdilik bizimle birlikteler." diye konuştu.

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