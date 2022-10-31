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Yaşam

Domaniç Dağları'nda sonbahar, virajlı ve eğimli yolların zorluğunu unutturuyor

Domaniç Dağları’nın virajlı yollarından Kütahya’dan Bursa'ya doğru inenler, sonbaharın sarı, kırmızı ve kahverengi tonları arasında yolculuk yapıyor.

Serdar Yiğit   | 31.10.2022
Domaniç Dağları'nda sonbahar, virajlı ve eğimli yolların zorluğunu unutturuyor Fotoğraf: Serdar Yiğit - AA

Kütahya

Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 65'i ormanla kaplı Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne çıkan virajlı yol sonbaharda güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen Domaniç Dağları’ndaki görsel şölen, virajlı ve eğimli yolların zorluğunu unutturuyor.

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları, İnegöl-Domaniç kara yolu güzergahında yer alan bölgede yolculuk edenler, mevsimin beraberinde getirdiği manzara güzelliğine tanık oluyor. 

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da bölgeye ilgisini artıran ormanların göz kamaştıran tonları, dron ile de havadan görüntülendi.

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