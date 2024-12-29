Doktorun sahiplendiği karga "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor
Sivas'ta bir doktorun yaralı halde bulduktan sonra evinde bakmaya başladığı karga ile dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.
Sivas
Sivas Numune Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Yılmaz, yaklaşık 6 ay önce evinin yakınlarında kanadından yaralı karga yavrusu buldu.
Yılmaz, tedavi ettiği ve sahiplendiği kargaya "Jackoo" adını verdi.
İyileşmesinin ardından doğal ortamına bıraktığı karganın kendisinden ayrılmaması üzerine Yılmaz, kargayı sahiplendi.
Yılmaz'ın evinden ve tatil döneminde yanından ayırmadığı "Jackoo" ile dostluğu görenleri şaşırtıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.