Dolar
18.60
Euro
18.16
Altın
1,631.64
ETH/USDT
1,264.10
BTC/USDT
18,790.00
BIST 100
3,918.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda vatandaşlara hitap ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Doğuştan yemek borusu ve makatı kapalı olan Tarık bebek 5 ameliyatla sağlığına kavuştu

Doğuştan yemek borusu ve makatı kapalı olan, sol böbreği olmayan ve sağ böbreğinde de darlık bulunan bebek, sevk edildiği Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatlarla sağlığına kavuştu.

Mehmet Sıddık Kaya   | 21.10.2022
Doğuştan yemek borusu ve makatı kapalı olan Tarık bebek 5 ameliyatla sağlığına kavuştu Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Siirt'te yaşayan Ayşe Akan (28) ve Dündar Akan (32) çiftinin ilk bebekleri 16 ay önce hastanede dünyaya geldi. Soyadları Akan olan çift, merhum sanatçı Tarık Akan'ı çok sevdikleri için bebeğin ismini Tarık koydu.

Doğar doğmaz sağlık sorunları olduğu anlaşılan bebek, Siirt'ten Diyarbakır DÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tetkiklerde, bebeğin doğuştan yemek borusu ve makatının kapalı olduğu, sol böbreğinin bulunmadığı ve sağ böbreğinde de darlık olduğu belirlendi.

Tarık bebek, hastanede Çocuk Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Bahattin Aydoğdu ve ekibi tarafından 16 ay içerisinde, 3'ü makat, 1'i yemek borusu, 1'i de böbreğinden olmak üzere 5 ayrı operasyonla sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Bahattin Aydoğdu, AA muhabirine, bebeğin doğar doğmaz hastaneye getirildiğini, yapılan tetkiklerin ardından ilk önce yemek borusu ve makata ilişkin ameliyat yaptıklarını söyledi.

Tarık bebeğin bu süreçte 5 ayrı operasyon geçirdiğini ifade eden Aydoğdu, "Hastamız 5 ameliyatla sağlığına kavuştu. Bu kadar büyük ameliyatlara rağmen hayata bağlanmış olması bizleri daha da mutlu ediyor. Eğer bu ameliyatları yapmasaydık ciddi sıkıntılar olacaktı. Hasta belki yaşamayabilirdi." dedi.

Bebeğin geçirdiği operasyonların zor olduğunu ve bu ameliyatları hastanelerinde rahatlıkla yapabildiklerini anlatan Aydoğdu, bebeğin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Taburcu olmayı bekliyoruz"

Anne Ayşe Akan da bebeklerinin doğduktan sonra zorlu süreçlerden geçtiğini söyledi.

"Tarık, 5 ameliyat geçirdi. Çok şükür yolumuz doktorumuzla keşişti. Önce çocuğumu Allah'a sonra Bahattin hocamıza teslim ettik. İlk dönemler ameliyatı konusunda umutsuzdum. Sonra hocamız bana çok teselli verdi. Tarık, çok şükür sağlığına kavuştu. Oğlumun son ameliyatı da yapıldı." ifadelerini kullanan Akan, bundan sonraki süreçte de kontrol için Diyarbakır'a geleceklerini belirtti.

Baba Akan da, evladının çok zorlu ameliyatlardan sonra sağlığına kavuştuğunu aktararak, "Bu başarılı ameliyatları yaptığı için hocamıza ve ülkemizin yetiştirdiği doktorlara teşekkür ediyoruz. Tarık Akan'ın sağlığı gayet iyi, taburcu olmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
Bakan Bilgin: (Bartın'daki maden kazası) 6 müfettiş ve iş güvenliği uzmanıyla bunun üstüne gidiyoruz
Rize'de yağış ve toprak kayması nedeniyle köy yolları kapandı
Bakan Akar "TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiası"na yanıt verdi: Hukuki süreç başladı
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yük gemileri Sinop limanına demirledi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Çınar ve Bismil'de vatandaşlarla buluştu: Cumhurbaşkanımız gerçekten bir devrimcidir

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Çınar ve Bismil'de vatandaşlarla buluştu: Cumhurbaşkanımız gerçekten bir devrimcidir

Doğuştan yemek borusu ve makatı kapalı olan Tarık bebek 5 ameliyatla sağlığına kavuştu

Ses telleri felç olan sanatçı şarkı söylerken ameliyat edildi

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı
İtalyan mandasından Anadolu mandasına nakledilen embriyoyla ilk yavru elde edildi

İtalyan mandasından Anadolu mandasına nakledilen embriyoyla ilk yavru elde edildi
Böbrek hastası kadın 5 yıllık bekleyişin ardından mutlu sona ulaştı

Böbrek hastası kadın 5 yıllık bekleyişin ardından mutlu sona ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet