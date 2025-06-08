Doğal güzelliğiyle öne çıkan Gaga Gölü'nde bayram yoğunluğu
Ordu'da havaların ısınmasıyla yemyeşil örtüyle kaplanan Gaga Gölü'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Ordu
Fatsa ilçesindeki göl, çevresinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü'ne gelenler gölün çevresinde gezerken, aileleriyle birlikte piknik yapma imkanı da buluyor.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafesindeki göl, fotoğraf platformları, piknik masaları, seyir terasıyla Kurban Bayramı tatilinde tercih edilen mekanlar arasında yerini aldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, Gaga Gölü'nün yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirterek, gölün doğa harikası olduğunu ve görenleri hayran bıraktığını söyledi.
Toparlak, yaz ayında buranın en çok ziyaret edilen yerler arasında olmasını beklediklerini ifade ederek, Gaga Gölü'nün kent turizmine katkı sunacağını kaydetti.
Doğal manzarası ve bitki örtüsüyle ilgi gören göl, dron ile havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.