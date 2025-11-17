Dolar
Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Yaşam

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Muş sınırında bulunan Andok Dağı ile yaylalarda hakim olan sonbahar renkleri görsel güzellik oluşturuyor.

Bestami Bodruk  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

İlkbahar ve yaz aylarında göçerlere ev sahipliği yapan bölge, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve turuncunun farklı tonlarına büründü.

Andok Dağı'nda yer alan ve renk geçişiyle görsel şölen sunan ormanlık alan, doğaseverler için seyri doyumsuz manzara oluşturuyor.

Sonbahar renklerine bürünen bölgedeki güzellik dronla görüntülendi.


