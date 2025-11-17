Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki sonbahar renkleri dronla görüntülendi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Muş sınırında bulunan Andok Dağı ile yaylalarda hakim olan sonbahar renkleri görsel güzellik oluşturuyor.
Diyarbakır
İlkbahar ve yaz aylarında göçerlere ev sahipliği yapan bölge, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve turuncunun farklı tonlarına büründü.
Andok Dağı'nda yer alan ve renk geçişiyle görsel şölen sunan ormanlık alan, doğaseverler için seyri doyumsuz manzara oluşturuyor.
Sonbahar renklerine bürünen bölgedeki güzellik dronla görüntülendi.
