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Yaşam

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigara kullanma alışkanlığına son verilmesi çağrısında bulundu.

Alper Şaşmaz  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı

Ankara

Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Mesajında, dünyada her yıl milyonlarca kişinin sigara nedeniyle oluşan hastalıklardan hayatını kaybetmeye devam ettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım, dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim." ifadesini kullandı.

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