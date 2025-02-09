Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigara kullanma alışkanlığına son verilmesi çağrısında bulundu.
Ankara
Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Mesajında, dünyada her yıl milyonlarca kişinin sigara nedeniyle oluşan hastalıklardan hayatını kaybetmeye devam ettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım, dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.