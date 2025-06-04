Dolar
39.13
Euro
44.92
Altın
3,364.91
ETH/USDT
2,597.00
BTC/USDT
104,295.00
BIST 100
9,431.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ümit Milli Futbol Takımı Karadağ ile oynanacak özel maçın hazırlıklarını Hasan Doğan tesislerinde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
logo
Yaşam

Diyanet Bayram Gazetesi'nin 10'uncu sayısı çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Diyanet Bayram Gazetesi, 10'uncu sayısıyla okurlarla buluştu.

Yusuf Soykan Bal  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Diyanet Bayram Gazetesi'nin 10'uncu sayısı çıktı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazetenin 10'uncu sayısının çıktığını sosyal medya hesabındaki paylaşımla duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet Bayram Gazetemizin 10. sayısı, Kurban Bayramı'nın manevi iklimini yansıtan dopdolu içeriğiyle bu bayram da okuyucularıyla buluşuyor. Ülkemizin birbirinden kıymetli yazar, akademisyen ve sanatçılarının Kurban Bayramı’na dair yazı, söyleşi ve hatıralarıyla katkı sunduğu Diyanet Bayram Gazetemizin bayram sevincimize ve muhabbetimize katkı sunmasını temenni ediyorum"

Gazeteye, "bayram.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da ormanlık alanlara girişler 4 ay süreyle yasaklandı
Erzurum kişilere karşı işlenen suçların en az gerçekleştiği büyükşehir oldu
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Benzer haberler

Diyanet Bayram Gazetesi'nin 10'uncu sayısı çıktı

Diyanet Bayram Gazetesi'nin 10'uncu sayısı çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet