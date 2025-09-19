Dolar
Yaşam

Depremde bacağını kaybetti, voleybolla hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan evinin enkazında 52 saat mahsur kalan ve sol bacağını kaybeden 33 yaşındaki Malik Güvenen, oturarak voleybol sayesinde yeniden hayata tutundu.

İzzet Mazı  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Depremde bacağını kaybetti, voleybolla hayata tutundu

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesinde eşi ve çocuğuyla yaşadığı evin yıkılması sonucu ağır yaralanan Güvenen, Kahramanmaraş ve Ankara'da yaklaşık bir yıl süren tedavi sürecinde 8 kez ameliyat geçirdi. Ancak tüm çabalara rağmen sol bacağı ampute edildi.

Uzun ve zorlu rehabilitasyon döneminin ardından, babasının arkadaşı ve aynı zamanda gazi olan milli sporcu Mehmet Orçan aracılığıyla Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile tanışan Güvenen, spora başlayarak hayata yeniden tutundu.

"Hedefim ay-yıldızlı formayı giymek"

Güvenen, AA muhabirine, sporun kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

İlk antrenmana giderken çekimser olduğunu dile getiren Güvenen, şunları kaydetti:

"İlk kez antrenmana gittiğimde çok çekimserdim ama zamanla spora bağlandım. Antrenmanlar ve maçlar bana moral ve motivasyon verdi. Kaybımı unuttum, yeniden güçlendim. Takım olarak kısa sürede büyük başarılar elde ettik, namağlup bir şekilde Süper Lig'e çıktık. Şimdi hedefim ay-yıldızlı formayı giymek ve şehrimize şampiyonluklar kazandırmak."

Takımın antrenörü Malik Ejder Okur da Malik'in spora başladığında içine kapanık biri olduğunu belirterek, "Kısa sürede sosyalleşti, özgüven kazandı. Onun gelişimini görmek hepimizi çok mutlu etti." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Engelli Branş Sorumlusu Mustafa Çakmak ise sporun birleştirici gücünden bahsederek, "Sporun aşamayacağı engel yoktur. Malik'in hikayesi bunun en güzel örneği." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Mehmet Orçan da 1996'da terörle mücadelede iki bacağını kaybettiğini dile getirerek, "Ben de Malik gibi sporla yaşama tutundum. Malik gerçekten çok hırslı." diye konuştu.

