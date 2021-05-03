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Yaşam

Denizli'de bitkin halde bulunan 4 yavru sincap tedaviye alındı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine bitkin halde getirilen 4 yavru sincap, tedavi altına alındı.

Sebahatdin Zeyrek   | 03.05.2021
Denizli'de bitkin halde bulunan 4 yavru sincap tedaviye alındı

Denizli

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde 2,5 hafta önce bir ağaçta baygın halde bulunan sincaplar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze getirildi.

Anneleri bulunamayan yaklaşık 1,5 aylık sincapların tedavisini üstlenen veterinerler, süt, ceviz, fındık ve meyvelerle besledi.

Sincapların merkezde oluşturulan ortamda bir süre gözlendikten sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokak hayvanlarına modern şartlarda hizmet veren ve Türkiye'ye örnek olan tesisin vahşi doğada yaşayan hayvanlara da şefkat elini uzattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüce Mevla'mın yarattığı tüm canlılar bize emanet, her can bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda tüm canlılara sahip çıkmamız, onları korumamız gerekiyor. Çünkü bu dünya hepimizin, bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Emeği geçen veteriner hekimlerimize, duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum."

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