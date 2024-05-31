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Yaşam

Darbuka kursuna katılanlar kalp nakli bekleyen çocuk için sahne alacak

Afyonkarahisar'da darbuka kursuna katılan çeşitli mesleklerden 40 kursiyer, kalp nakli bekleyen 2,5 yaşındaki İbrahim Mevlüt Tunç yararına konser verecek.

Arif Yavuz  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Darbuka kursuna katılanlar kalp nakli bekleyen çocuk için sahne alacak Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği öğrencisi İbrahim Özmıhçı, geçen yıl ağustosta Akmescit Mahallesi'ndeki bir kafede "Dümteka Dümtek" adıyla darbuka ritim kursu vermeye başladı.

Özmıhçı'nın 7 kişiyle başladığı kursun katılımcı sayısı zamanla akademisyen, sağlıkçı, esnaf, bankacı, psikolog gibi farklı meslek gruplarından kursiyerlerle 40 kişiye ulaştı.

Haftada bir gün 2 saat darbukayla ritim tutarak stres atan kursiyerlerin, 8 Haziran'da Alem-i Çarşı Taşhan'da verecekleri konserin bilet satışından elde edilen gelir, kalp nakli bekleyen çocuğun ailesine aktarılacak.

"Stresimizi attıktan sonra hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz"

Özmıhçı, AA muhabirine, kursiyerlerin çalınan çok sayıda müziğe ritimle eşlik edebilecek seviyeye geldiğini söyledi.

Kursiyerleriyle önceden iki konser etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Özmıhçı, "Bu konserler sonrası çok güzel geri dönüşler aldık. Zamanla kursiyer sayımız arttı. Burada stres gidiyor, oynayanlar oluyor. İki saat boyunca sıkıntıları bir kenara bırakıyoruz. Tamamen müziğin ritmiyle, kendimize göre eğleniyoruz. Stresimizi attıktan sonra hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Umut yolculuğuna bir parça da olsa katkı vermeye çalışacağız"

Eşiyle kursa katılan Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları Organ ve Doku Nakillileri Derneği Başkanı Ahmet Akdağ da farklı meslek grubundan tanıştıkları kişilerle güzel dostluklar kurduklarını dile getirdi.

Kursun kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Akdağ, "Konserimiz anlam kazansın istedik. Hayatı organ nakline bağlı olan ve hastanede tedavi gören İbrahim Mevlüt Tunç'un ailesinin yükünü birazcık olsun hafifletmek istedik." dedi.

Kursiyerlerden psikolog Cansu Candoğan ise vurmalı çalgıların insan ruhuna iyi geldiğini kaydetti.

Haftanın bütün stresini kursta attığını belirten Candoğan, "Dinlendiğimi hissettiğim kursta yer almaktan çok mutluyum. Çok keyif alıyorum. Özel bir konser gecesine hazırlanıyoruz. Düzenleyeceğimiz anlamlı konserle, kalp nakli bekleyen çocuğumuzun, umut yolculuğuna bir parça da olsa katkı vermeye çalışacağız." diye konuştu.

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