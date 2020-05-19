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Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi bisikletler sahiplerine ulaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kayıtlı ailelerin çocuklarına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hediyesi olarak gönderdiği 210 bisiklet çocuklara teslim edildi.

İbrahim Halil Aktürk,Halis Akyıldız   | 19.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi bisikletler sahiplerine ulaştırıldı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi bisikletler sahiplerine ulaştırıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kayıtlı ailelerin çocuklarına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hediyesi olarak gönderdiği 210 bisiklet, Esenler, Eyüpsultan ve Fatih'te kaymakamlıklar aracılığıyla çocuklara teslim edildi. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kayıtlı ailelerin çocuklarına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hediyesi olarak gönderdiği 210 bisiklet, Esenler, Eyüpsultan ve Fatih'te kaymakamlıklar aracılığıyla çocuklara teslim edildi.

Esenler Stadyumu önüne getirilen 70 bisiklet, çoğunluğu öksüz ve yetim olan çocuklara teslim edilmek üzere ilçe kaymakamlığı görevlilerince araçlara yerleştirildi.

Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Mehtap Yağmur Bardak (13) ile Havvanur Özdemir’in (9) yaşadığı eve giderek çocuklara bisikletlerini teslim etti. Yeni bisikletlerine binen çocuklar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Eyüpsultan ve Fatih'te de çocuklara bisiklet hediye edildi. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Düğmeciler Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki Yaprak Mutlu Şahin'e bisikletini takdim etti.

Baba Hakan Mutlu Şahin ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu jestinden dolayı teşekkür ederiz. İçinde bulunduğumuz zor dönemde çocuklar için gerçekten güzel bir teselli oluyor. Çünkü evde çok bunaldılar, böyle bir şeye ihtiyaçları vardı. Kaymakamımıza da çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anne Tülay Mutlu Şahin de "Ben de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız da sağ olsunlar, teşrif ederek kızıma bisikleti takdim etti. Bisiklet ona çok iyi bir motivasyon oldu. İnşallah yasak kalktığı zaman kızım bol bol Cumhurbaşkanımızın sayesinde bisikletini sürecektir." dedi.

Kaymakam Kara, daha sonra Topçular Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Yunus Emre Pulku'ya bisikletini hediye etti.

Kara, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın ve Milli Mücadele'nin başlangıcı Samsun'a çıkışın 101. yılı olduğunu hatırlatarak, "Bu vesileyle geçlerimizi, çocuklarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız sevindirmek istemişler ve bisiklet hediye ettiler. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Fatih'te 70 çocuğa bisiklet hediye edildi

Fatih Kaymakamı Kaan Peker de Kocamustafapaşa Mahallesi'nde oturan 14 yaşındaki Zeynep Köyüstü'ne bisikleti takdim etti.

Kaymakam Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir devletin kurulma sürecinde başlangıç noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 101. yıl dönümünü idrak ettiklerini dile getirdi.

"Bu özel günde Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçemizde ikamet eden gençlerimize hediyelerini takdim etmek için bugün ailemizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgilerini, selamlarını ve gençlerimize olan başarı dileklerini ifade ettik." diyen Peker, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği, her zeminde dile getirdiği Cumhuriyetimizin daha müreffeh bir hale getirilmesi, milletimizin refah seviyesinin yükseltilmesi anlamında en büyük güvence olarak gördüğü gençlerimizin bu özel gününü bu vesileyle tebrik ediyoruz. Milletimizin, gençlerimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diliyorum."

Kaan Peker, daha sonra Şehremini Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Hacı Gümüş'e bisikletini hediye etti.

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