Çöpten çıkan kitaplarla kurulan kütüphane büyüyor

ANKARA

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik işçileri, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitaplarla Mayıs 2016'da Temizlik İşleri Şantiyesi'nde kütüphane kurdu.

Kütüphanenin kurulduğu günlerde 3 bin 500 olan kitap sayısı, 2018'in sonunda, bağışlarla 25 bine ulaştı.

Ansiklopedi ve roman ile tarih ve kişisel gelişim kitaplarının yer aldığı kütüphaneden öncelikle şantiyeyi kullanan temizlik işçileri yararlanıyor. İşçiler, kitapları ödünç alabiliyor, dinlenme saatlerinde kitap okuyup satranç oynayabiliyor.

Ayrıca işçilerin çocukları, kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünden yararlanabiliyor. Kütüphane, isteyen herkese de açık bulunuyor.

Bir çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getirildi

Öte yandan, şantiye işçileri, topladıkları kitapları köy okulları ve ilçe kütüphanelerine ulaştırmak için de bir çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getirdi. Gezici kütüphanede, Türk ve dünya edebiyatı klasikleri, siyaset ve kişisel gelişim kitapları bulunuyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kütüphanenin kurulmasının ardından yapılan kitap bağışlarının çok değerli olduğunu vurguladı.

Taşdelen, tüm Çankaya'yı temizlemekle yetinmeyip kütüphane kuran, ardından kütüphaneye gelemeyenlere kitap taşımak için harekete geçen çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.

Muhabir: Aybüke İnal