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Yaşam

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiği cam sanatında hem üretiyor hem öğretiyor

Edirne'de cam sanatçısı Nurcan Abacı Ar, çocukken televizyonda izlediği cam misket yapımından etkilenerek seçtiği mesleğini severek yapıyor.

Cihan Demirci   | 09.10.2022
Çocukluk hayalini gerçekleştirdiği cam sanatında hem üretiyor hem öğretiyor

Edirne

Edirne'de cam sanatçısı Nurcan Abacı Ar (32) cama ateşle şekil vererek çocukluk hayalini gerçekleştiriyor.

Alevde eritilen cama şekil veren sanatçı, çeşitli takılar, süs eşyaları ve çeşitli eserler üretiyor. Halk Eğitim Merkezi'nde kurs da veren Ar, cam sanatını meraklı kursiyerlere öğretiyor.

Nurcan Abacı Ar, AA muhabirine, cam sanatına küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu, kurduğu atölyeyle hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Televizyonda izlediği cam misket yapımından esinlenerek çıktığı yolculukta kendisini sürekli geliştirdiğini anlatan Ar, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ar, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü'nü bitirdikten sonra aynı üniversitede Cam Ana Sanat Dalı Bölümü'nde yüksek lisans yaptığını, 18 yaşında camı işlemeye başladığını dile getirdi.

Eğitiminin ardından çalışmalarına Edirne'de kurduğu atölyede devam ettiğini aktaran Ar, şöyle konuştu:

"Sürekli kendimi geliştirdim. Açık alevde cam şekillendirme yapıyorum. Farklı teknik ve biçimlerde boncuklar üretiyorum. Bunları birleştirip bir kaleme, bir takıya ya da bir sanat eserine dönüştürmeyi öğretiyorum kursiyerlerime. Cam materyal olarak kırılgan bir madde. İki madde halinde bulunabiliyor. Isındığında su gibi akışkan, soğuduğunda anında katılaşan bir şey. Bu insan karakteriyle bağdaştırılabilen bir durum aslında. İçinde alev, şeffaflık, opaklık, sertlik, yumuşaklık var. İnsan karakteriyle benzeşen bir durum bu. Cam sanatı çok yaygın değil ne yazık ki fakat üniversiteler vasıtasıyla daha bir sanat malzemesi olarak ön plana çıkmaya başladı."

UNESCO 2022'yi Uluslararası Cam Yılı ilan etti

Ar, cam sanatı ürünlerinin İngiltere, ABD ve Çekya'da yaygın olarak yapıldığını ve kullanıldığını bildirdi.

UNESCO'nun 2022'yi "Uluslararası Cam Yılı" ilan etmesiyle dünyanın birçok yerinde etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Ar, "Türkiye'de de Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu düzenlendi. Cam Ocağı Vakfının İstanbul Beykoz'da düzenlediği bir atölye etkinliği var. Yurt dışından gelen sanatçıları ülkemizde ağırlıyoruz. Buradaki sanatçılarla da kolektif eserler üretmeleri sağlandı." dedi.

Ar, Halk Eğitimi Merkezindeki kurslarda eğitim verdiğini, camın akışkanlığıyla üzerine desen çizmeyi öğrenen kişilerin kendi ürünlerini tasarladıklarını sözlerine ekledi.

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