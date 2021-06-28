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Yaşam

'Çocukluğum Çocukluğun Olsun Projesi' ile ebeveynler çocukların oyun arkadaşı oldu

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Çamlıyurt İlkokulu öğretmenleri, eTwinning projesi kapsamında ebeveynler ile çocukların geleneksel oyunları birlikte oynamasını sağlayarak aile içi kaynaşmaya katkı sağladı.

Hasan Taşcan   | 28.06.2021
'Çocukluğum Çocukluğun Olsun Projesi' ile ebeveynler çocukların oyun arkadaşı oldu

Trabzon

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Çamlıyurt İlkokulu öğrencileri, "Çocukluğum Çocukluğun Olsun" adlı eTwinning projesi kapsamında ebeveynleriyle oyun arkadaşı oldu.

Birçok ülkeden öğretmenler ve eğitimcilerin buluştuğu eTwinning platformunda Trabzon, Giresun, Kars, Sakarya ve Samsun'dan 10, Azerbaycan'dan 2, İtalya ve Romanya'dan birer öğretmen bir araya geldi.

Öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin evde geçirdikleri zamanı en iyi şekilde değerlendirmeleri ve aile bireyleriyle bağlarının güçlenmesi amacıyla Aralık 2020'de "Çocukluğum Çocukluğun Olsun Projesi"ni hayata geçirdi.

Trabzon'daki Çamlıyurt İlkokulu öğretmenleri Özge Öztürk, Özlem Eksik ve Yasemin Topsakal da proje kapsamında görüştükleri velilerden çocukluklarında oynadıkları geleneksel oyunları çocuklarıyla birlikte oynamalarını ve bu anları görüntülemelerini talep etti.

Velilerden gelen oyun görüntülerini eTwinning platformunda paylaşan ve öğrencilerle WEB 2.0 araçlarıyla çevrim içi oyunlar oynayan öğretmenler, kademeli normalleşmeyle okullarına dönen öğrencilerinden, büyüklerinden öğrendikleri oyunları arkadaşlarına anlatmalarını ve birlikte oynamalarını istedi.

Eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam eden proje kapsamında öğrenciler, yüz yüze eğitim olan bazı günlerde arkadaşlarıyla oyunları oynadı.

Proje yürütücülerinden Çamlıyurt İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Yasemin Topsakal, AA muhabirine, "Çocukluğum Çocukluğun Olsun" adlı eTwinning projesiyle geleneksel çocuk oyunlarını ortaya çıkarmak ve kuşaklar arasında aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Velilerle iletişime geçerek onları da projeye dahil ettiklerini anlatan Topsakal, "Çocuklarımız anne babalarıyla oyunlar oynadılar. Ebeveynlerle çocuklar arasında bir köprü kurulmuş oldu. Ardından bir kuşak daha geriye giderek işe babaanne, anneanne ve dedeleri de kattık. Çocuklar ebeveynleriyle oyun oynadıktan sonra onlarla arasındaki bağ güçlendi." dedi.

Sınıf öğretmeni Özlem Eksik ise projeyle öğrencilerin ekran bağımlılığı tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarının önüne geçmek, çocuklarla aileleri arasındaki iletişimi güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Öğretmenlerin farklı şehirlerde aynı projeyi yürüttüklerini ve değişik geleneksel oyunların ortaya çıktığını aktaran Eksik, "Çocuklarımızın ebeveynleri ile iletişimini güçlendirdik. Onlar arasında bir köprü oluşturduk." diye konuştu.

Çamlıyurt İlkokulu Müdürü Ali Bayraktar da koronavirüs salgını dolayısıyla öğretmenlerin, öğrencilerin okuldan kopmamaları için bu projeyi hayata geçirdiğini belirterek, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Bayraktar, "Öğretmenlerimiz bu proje vasıtasıyla birebir ailelerle iletişim kurdu. Aileler çocuklarıyla oyun oynadı. Bu, aynı zamanda çocuklarla aileler arasında iletişimin gelişmesine de vesile oldu." ifadesini kullandı.

"Çocukluğumuzda oynadığımız oyunları çocuklarımıza öğrettik"

Evde kızlarıyla oyun oynayan Ayşe Can, salgın döneminde evde kalan çocuklarıyla canlı ders dışında proje sayesinde güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızla evde güzel vakit geçirdik. Bu şekilde güzelce kaynaştık. İşimizin gücümüzün arasında çocuklara da vakit ayırdık. Çocukluğumuzda oynadığımız oyunları çocuklarımıza öğrettik." dedi.

Öğrencilerden Azra Can da evde annesiyle oynadığı oyunları okulda ise arkadaşlarıyla birlikte oynadığını söyledi.

Öğrencilerden Funda Şahin'in birlikte "beş taş" oynadığı babası Veysel Şahin de salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarında evde çocuklarıyla beş taş ve diğer oyunları oynadığını belirterek, çocukların çok mutlu olduğunu kaydetti.

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