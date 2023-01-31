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Yaşam

Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları kar yağışının ardından turistleri dörtnala gezdiriyor

Zeminin kaygan olması nedeniyle turistleri buzla kaplı Çıldır Gölü'nde rahat gezdiremeyen kızakçılar, kar yağışının ardından atlarını dörtnala koşturmaya başladı.

Günay Nuh   | 31.01.2023
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları kar yağışının ardından turistleri dörtnala gezdiriyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Ardahan ile Kars illeri arasında bulunan ve yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü, kış sezonunda yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok tercih ettiği atlı kızak gezintisinde ise buzun "cam gibi" olması nedeniyle aksaklıklar yaşanıyordu.

Bölgede iki gündür etkili olan kar yağışı, atlarını buz üzerinde rahat koşturamayan ve kara hasret kalan kızakçıları sevindirdi.

Yöre halkı, rengarenk süsledikleri atlarını, arkasına bağladıkları kızaklarla kar ve buzla kaplı göl üzerinde dörtnala koşturdu.

Atlı kızakçı Öztürk Durdağı, AA muhabirine, kar yağışına çok sevindiklerini ve artık karla kaplı buzda rahatlıkla ilerleyebildiklerini söyledi.

"Kar yağışı çok güzel oldu"

Bugüne kadar çıplak buzda kızak sürdüklerini, bunun da çok zor olduğunu ifade eden Durdağı, şöyle konuştu:

"Kar yağışı çok güzel oldu. Atlarımızın ayakları artık daha fazla kaymıyor. Biz de bunun keyfini çıkarmaya başladık. Uzun süredir bu anı bekliyorduk. İlgi de çok arttı. İnsanlar cam gibi buzda yürüyemiyorlardı çünkü çok zor oluyordu. Örneğin biz çok zorlanıyorduk. Şimdi vatandaşlar rahatlıkla alana gelip gezebiliyorlar. Şu an Çıldır Gölü'nün daha çok keyfini çıkarıyorlar."

Atlı kızakçı Ufuk Ada da kar yağışının işlerini kolaylaştırdığını anlattı.

Atın buz üzerinde durmakta güçlük çektiğini dile getiren Ada, "Çünkü çıplak buzda çivili nal da olsa at zorlanıyor. Ancak şimdi kar buza yapıştı ve bizim için çok iyi oldu. At da rahatlıkla ilerlemiş oluyor. Karın buza yapışması bizim her zaman işimize gelir." diye konuştu.

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