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Yaşam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yarıyıl tatilinde depremzede çocuklar için etkinlik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yarıyıl tatilinde depremzede çocuklar için motivasyon amaçlı atölye çalışmaları ve interaktif sahne gösterileri düzenlenecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yarıyıl tatilinde depremzede çocuklar için etkinlik

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çocuklara afetin etkilerini unutturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık, bu kapsamda depremden etkilenen çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek ve motivasyon desteği sağlayabilmek için atölye çalışmaları ile interaktif sahne gösterilerinin yer alacağı yarıyıl tatili etkinlikleri düzenliyor.

20 Ocak'ta başlayıp 27 Ocak'a kadar devam edecek yarıyıl tatili etkinliklerinde çocuklar, konserler, yüz boyama aktiviteleri, Karagöz-Hacivat gösterileri, ahşap zeka ve beceri oyunları, hava şartlarına göre şişme oyun parkuru, tahta bacak ve dev koala maskot gibi oyunlarla eğlenecek.

Pamuk şeker ve patlamış mısır stantlarının da yer alacağı etkinliklerde çocukları çevre konusunda bilgilendirmek ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla atölye çalışmaları ve interaktif sahne gösterileri de düzenlenecek.

Etkinlikler, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinden başlayacak

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yarın başlayacak etkinlikler, 21 Ocak Pazar günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 22 Ocak'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 23 Ocak'ta Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Havaalanı Konteyner Kenti'nde, 24 Ocak'ta Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 25 Ocak'ta Hatay Kırıkhan'da, 26 Ocak'ta Osmaniye merkezde ve 27 Ocak'ta Adana'nın Çukurova ilçesindeki konteyner kentlerde düzenlenecek.

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