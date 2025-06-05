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Yaşam

Cansuyu Derneği ekipleri, Arakan mülteci kamplarındaki kurban hazırlıklarını tamamladı

Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakan mülteci kampında 150 kurban kesmeyi hedefliyor.

İsmail Aslandağ  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Cansuyu Derneği ekipleri, Arakan mülteci kamplarındaki kurban hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Cox's Bazar

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet olayları nedeniyle Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan yaklaşık 1,8 milyon Arakanlı Müslüman, 36 farklı kamp bölgesinde yaşıyor.

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Bayram öncesinde Cansuyu ekipleri, Cox's Bazar kentinde Arakan mülteci kampı yakınlarında bulunan hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Cansuyu Derneği, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1050 hayırseverin desteğiyle Bangladeş Cox's Bazar'da bulunan Arakan mülteci kampında, 6 farklı kamp bölgesinde 150 büyükbaş kurban kesmeyi ve 7 bin 500 Arakanlı mülteciye dağıtmayı hedefliyor.

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