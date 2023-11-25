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Yaşam

Bursalı çocuklar el ele tutuşarak Filistinli mazlumlar için "insan zinciri" oluşturdu

Bursa'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla "Filistin İçin Çocuklarla El Ele Zinciri" adlı etkinlik kapsamında "insan zinciri" oluşturulmasının ardından yürüyüş yapıldı.

Sinan Balcıkoca  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Bursalı çocuklar el ele tutuşarak Filistinli mazlumlar için "insan zinciri" oluşturdu

Bursa

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca düzenlenen etkinlikte, Setbaşı Köprüsü ile Tophane Meydanı arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta el ele tutuşan çocuklarla zincir oluşturuldu.

Ailelerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte binlerce kişi, ellerindeki döviz, Filistin ve Türk bayraklarıyla, İnönü ve Cumhuriyet caddelerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meydanda kurulan platformda yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen gönüllü kuruluşlara teşekkür etti.

Aktaş, Rusya-Ukrayna savaşında 20 ayda 510 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek "Filistin'de, Gazze'de 45 günde 5 binden fazla çocuk öldü. 'İki fok balığı buzullarda mahsur kaldı.' diye, 'Bir sokak köpeği yaralandı.' diye ortalığı ayağa kaldıranların maalesef çocuklarımız, masum kadınlar ve yaşlılar katledilirken kılları bile kıpırdamıyor. O yüzden de sizin buraya gelmeniz, bu manada sözünüzü söylemeniz, duruşunuzu sergilemeniz, onlardan alışveriş yapmamanız çok ama çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, platformu oluşturan kuruluşların temsilcileri ile bazı çocuklar da konuşma yaptı.

Program çocukların gökyüzüne ellerindeki balonları bırakmasıyla sona erdi.

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