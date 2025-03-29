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Yaşam

Bursa'da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yüksek ateş şikayetiyle hastanede tedavi gören bebek, eve getirildikten sonra yaşamını yitirdi.

Musa Öztürk  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Bursa'da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti Fotoğraf: Musa Öztürk/AA

Bursa

Gece saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle kentteki özel bir hastanenin acil servisine götürülen 2 aylık Alparslan Solak, burada yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi.

Anne Selvi Solak, sabah saatlerinde bebeğinin hareketsiz olduğunu fark ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Eve gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Selvi ve Ender Solak çiftinin 2 çocuğundan biri olan Alparslan Solak'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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