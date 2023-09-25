Bulgaristan'da saldırgan veya çok aktif köpeklere "sarı tasma" takılması önerildi
Bulgaristan'da "Sarı Köpek" kampanyası kapsamında, kamusal alanda güvenliği sağlamak için saldırgan köpeklere "sarı tasma" takılması istendi.
Sofya
"Köpekle Senli Benli" isimli bir sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, başkent Sofya’daki Borisova Gradina Parkı'nda, "Parkta Köpeğinle Yalnız Değilsin" sloganı ile başlattıkları "Sarı Köpek" kampanyası hakkında bilgilendirme etkinliği düzenledi.
Kuruluşta gönüllü olarak çalışan İna Hacieva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da evcil köpeklerin çok olduğunu ve bu yüzden sahiplerinin onları gezdirirken daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Hacieva, "Çeşitli nedenlerden dolayı 'saldırgan' veya 'çok aktif' olarak tanımlayabileceğimiz köpeklerin sahiplerine, uluslararası bir uygulama olarak benimsenen sarı tasma veya sarı renkli başka bir aksesuar takmalarını öneriyoruz." dedi.
Bu köpeklerin tepkili davranışlarının nedenlerinin çeşitli hastalıklar, gürültü ve şehir ortamından duydukları türlü korkular olabileceğine işaret eden Hacieva, "Bu köpekler dışarıda dolaştırıldıklarında 1,5 metrelik bir özel alanına ihtiyaç duyarlar. Bu köpekler saldırgan olabileceğinden dolayı, insanlar ve diğer hayvanlar onların özel alanına girmemeli. Tüm dünyada bunun en yaygın sinyali 'dikkat' uyarısı için kullanılan sarı tasmadır." diye konuştu.
Hacieva, sarı tasma takan köpeklerin sahiplerinin diğer insanlara açıklama yapma gereği duymayacağını da ifade ederek, "Sarı tasma, köpeğin saldırgan olduğunu gösteriyor. Sarı tasma uygulamasının yaygınlaştırılması, kamusal mekanları daha huzurlu hale getirecektir." şeklinde konuştu.
Etkinlik kapsamında ziyaretçilere "Mesafeye ihtiyacım var" yazılı broşürler ile sarı tasma dağıtıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.