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Yaşam

Brezilyalı kadın gezmek için geldiği Kapadokya'da Müslüman oldu

Kapadokya'ya gezmek için gelen Brezilyalı Carla Martoni Mendes, Müslüman oldu.

Behçet Alkan  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Brezilyalı kadın gezmek için geldiği Kapadokya'da Müslüman oldu

Nevşehir

Nevşehir İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mendes, İstanbul'daki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret ettikten sonra Kapadokya'ya geldi.

İstanbul'da ve Nevşehir'de minarelerden yükselen ezan seslerinden etkilenerek İslam'ı araştıran Mendes, İl Müftülüğüne başvurdu.

İl Müftülüğündeki ihtida merasiminde kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Brezilyalı kadın, "Meryem" ismini aldı.

İslam'ı seçmesiyle huzur ve mutluluğa eriştiğini ifade eden "Meryem"e, İl Müftü Vekili Selami Kurt tarafından İspanyolca mealli Kur'an-ı Kerim ile çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

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