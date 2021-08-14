Euro
10.05
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,779.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Avsever ile İran hududundaki tedbirleri yerinde denetliyor. -VTR
logo
Yaşam

Bozkurt'taki sel felaketinden etkilenen anne çadır kentte çocuklarıyla yaralarını sarmaya çalışıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Abana ilçesinde kurulan çadır kentte bir anne, iki çocuğuyla selin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 14.08.2021
Bozkurt'taki sel felaketinden etkilenen anne çadır kentte çocuklarıyla yaralarını sarmaya çalışıyor Fotoğraf: Mehmet Kaman / AA

Kastamonu

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu bütün iş yerlerinin ve çok sayıda evin su ile balçık altında kaldığı, binaların yıkıldığı ilçede barınma sorunu yaşanıyor.

Bozkurt'a 3 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesinde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için AFAD ekiplerince üç ayrı noktaya 90 çadır kuruldu.

Çadır kentte 35 kişi kalırken bu sayının ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları çadır kentte gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulunuyor.

Selde evi kullanılamaz hale gelen Özge İçin de çadır kentte çocukları 8 yaşındaki Semiha ve 10 yaşındaki Gülseren İçin ile birlikte kalıyor.

"Evime 3-4 gün önce oturmuştum"

Özge İçin, AA muhabirine, selin yaşandığı gün aynı binadaki komşusunda olduğunu söyledi.

Çayda suların yükseldiğini fark ettiğini anlatan İçin, "Evime daha yeni geçmiştim 3-4 günlüktü evim. Birinci katta oturuyorum. Bizim evlere doğru suyun geldiğini gördük. Komşum ve çocuklarımla dördüncü kata çıktık. Onların evine sığındık. Evlerimize su girdi, bütün eşyalarımız gitti. Alt kattı, yaşlı teyze ve amca vardı, onlar öldü." dedi.

Kurtulmak için daha sonra çatıya çıktıklarını anlatan İçin, şunları dile getirdi:

"Çocuklarımı devletin eline teslim ettim. Komşum ile ikimiz kaldık. Çamurlara bata bata suyun içinden yüzerek ilerledim. Botla, kepçeyle aldılar. Çocuklarım Abana Kaymakamlığındaymış. Herkes yardımcı olmaya çalıştı. Çocuklarıma kavuştum, sarıldım, ağladım. Ben mutluyum, çocuklarım yanımda. Bu psikolojiyi atamıyorum. Her şeyim gitti ama çocuklarım yanımda. Didinerek, çalışarak, tırnağımla aldım eşyaları. İki çocukla ayakta kalmaya çalışıyorum. Ne ağlayabiliyorum, ne anlatabiliyorum. Malım gitti, canlarım yanımda."

Sekiz yaşındaki Semiha İçin de çok yağmur yağdığını anlatarak, sel nedeniyle evlerini su bastığını kaydetti.

On yaşındaki Gülseren İçin ise helikopterle kurtarıldıklarını ifade ederek, "Annem botlarla geldi. Annem bizi buldu. Herkese çocuklarımı bulun demiş. Ağladı, sarıldı. Sel olunca çok korktuk." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor
Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Uzmanlardan 'keşke' dememek için aşı olun çağrısı
Kovid-19 aşısı Alman ekonomisine yaradı
Tercih dönemini hastanede geçiren 18 yaşındaki Kovid-19 hastası üniversite adayından 'Aşı olun' çağrısı

Benzer haberler

Bozkurt'taki sel felaketinden etkilenen anne çadır kentte çocuklarıyla yaralarını sarmaya çalışıyor

Bozkurt'taki sel felaketinden etkilenen anne çadır kentte çocuklarıyla yaralarını sarmaya çalışıyor

Türk Kızılay, sel bölgesinde 66 binin üzerinde kişiye insani yardım ulaştırdı

TBMM Başkanı Şentop: Tüm dünyanın bir araya gelerek insanlığın geleceğini düşünerek kararlar alması lazım

Kastamonu'da selin ardından sahile vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor

Kastamonu'da selin ardından sahile vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor
Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bartın'da selden zarar görenlerin yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor

Bartın'da selden zarar görenlerin yaraları ekiplerin yardımıyla sarılıyor