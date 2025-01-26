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Yaşam

Bitlis'teki "kuş cenneti" yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti"ndeki sulak alanın büyük bölümü buzla kaplandı.

Şener Toktaş  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Bitlis'teki "kuş cenneti" yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu

Bitlis

İlçede etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Ahlat ilçesinin Yamanlar Mahallesi mevkisinde bulunan ve yaz aylarında birçok kuş türünün uğrak yeri olan "kuş cenneti"ndeki sulak alanın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

Seyrine doyum olmayan manzaranın oluştuğu sulak alan havadan görüntülendi.

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