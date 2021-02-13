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Yaşam

Birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan nineler Kovid-19 aşısı oldu

Ordu'da birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan üçüz ninelerden hayatta olan 89 yaşındaki Hacer ve Emriye Sarı'ya CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Eyüp Elevli   | 13.02.2021
Birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan nineler Kovid-19 aşısı oldu

Ordu

Üçüzler Hacer, Emriye ve Hayriye Sarı, acısı ve tatlısıyla yaşamlarını paylaştı. Sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla bilinen üçüz ninelerden Hayriye Sarı, Kasım 2016'da hayatını kaybetti.

Perşembe ilçesi Yazlık Mahallesi'nde oturan Hacer ve Emriye Sarı, yakınlarının yardımıyla Yalıköy Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Kontrollerinin ardından aşı olan kardeşler, tedbir amacıyla bir süre burada bekletildi.

Daha sonra evlerine giden Hacer ve Emriye Sarı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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