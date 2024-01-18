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Yaşam

Bir dönem çalıştığı maden ocağında mühendis olmak için üniversite okuyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi 42 yaşındaki Tuncay Şahin, "Sınıfta arkadaşlarım benden yaş olarak küçük ama hiç yaş farkını görmüyoruz. Onlara tecrübelerimi anlatıyorum. Her zaman yanlarında oluyorum." dedi.

Canan Tükelay  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Bir dönem çalıştığı maden ocağında mühendis olmak için üniversite okuyor Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Kütahya'da 15 yaşında el arabası sürerek maden işçiliğine başlayan Tuncay Şahin, eğitimini tamamlayarak maden mühendisi olacak.

Kütahya'da yıllarca maden işçisi olarak çalışan 42 yaşındaki Tuncay Şahin, iş hayatını sürdürürken aynı zamanda mühendis olmaya karar verdi.

Maden mühendisliği hayalini gerçekleştirmek için girdiği sınavda başarı gösteren Şahin, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümünü bitirdikten sonra dikey geçiş ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünü kazandı.

Bölümde 4. sınıf öğrencisi olan Şahin, mühendis olarak madenlere inmek için sabırsızlanıyor.

Yıllarca hem okudu hem çalıştı

Şahin, AA muhabirine, memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesinde çok sayıda yer altı kömür madeni bulunduğunu söyledi.

Gediz'e bağlı Gökler beldesinde 15 yaşında el arabası sürerek maden işçiliğine başladığını anlatan Şahin, yıllar sonra emekli olduğunu, şimdi ise bu ocaklarda mühendis olarak çalışabilmek için üniversite okuduğunu dile getirdi.

Şahin, madenciliğin Gökler beldesinde yapılabilecek ana mesleklerden biri olduğunu ifade ederek, "Babam madende taşeron iş aldı. Ben de onun yanında 15 yaşında el arabası sürerek başladım. Hem okudum hem çalıştım o dönem. 16 yaşımda tahkimat atmaya başladım. 18 yaşında da Bursa'da köy madenciliğinde sigortalı çalışmaya başladım." dedi.

Liseyi de bitirdikten sonra tamamen bu işe yöneldiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Kömür madeni işçisi olarak çalışmaya başladım. Bizde sabit yer yoktur. Bize getireceği ekonomik katkıya, işin rahatlığına bakarız. Farklı ocaklarda çalıştım. Toplamda maden ocaklarında 18 yıl çalıştım. Emekliliğim yaklaştığında, emeklilikten sonra ne yapacağımı düşünmeye başladım. Bizim beldede emeklilikten sonra hayvancılık yaparlar. Ben hep yer altında çalıştığım için bunları anlamam. O yüzden mühendislik okumaya karar verdim."

"Okulu bitirince yer altında maden mühendisi olarak çalışmak istiyorum"

Şahin, liseden mezun olduktan sonra mühendislik hayallerine ulaşabilmek için üniversite sınavına hazırlanma kararı aldığını anlattı.

Madende çalıştığı yıllarda herkes oyun oynarken kendisinin ders çalıştığını vurgulayan Şahin, "Yatağıma falan küçük küçük ders notları yapıştırmaya başladım. Ortaokul düzeyinden soru kitapçıkları aldım. 2018 hep ders çalışmayla geçti. Sınavları kazandım ve önce ön lisans okudum, ardından lisansa geçtim." diye konuştu.

Hayallerine adım adım ilerlediğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yıl son senem. Sınıfta arkadaşlarım benden yaş olarak küçük ama hiç yaş farkını görmüyoruz. Onlara tecrübelerimi anlatıyorum. Her zaman yanlarında oluyorum. Okulu bitirince yer altında maden mühendisi olarak çalışmak istiyorum."

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