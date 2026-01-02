Dolar
Yaşam

Bingöl'de ambulansın önünde koşan kurt kamerada

Bingöl'de ambulansın önünde bir süre koşan kurt, sağlık ekibince görüntülendi.

Ahmet Dengeşik  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Bingöl'de ambulansın önünde koşan kurt kamerada

Bingöl

İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 112 Acil Sağlık ekibi, merkez Suvaran köyünden gelen ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

Karla kaplı yolda ilerleyen ambulansın önüne çıkan kurt koşmaya başladı.

Kurtun koşma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

