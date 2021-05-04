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Yaşam

Bilecik'te su içen ayı foto kapanla görüntülendi

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyeleri, yaban hayvanlarının doğal ortamda nasıl beslendiklerini foto kapan aracılığıyla görüntüledi.

Yavuz Emrah Sever   | 04.05.2021
Bilecik'te su içen ayı foto kapanla görüntülendi

Bilecik

Foto kapanlar ile yaban hayvanlarının yaşantısını ve nerelerde yaşadıklarını tespit eden üyeler, Osmaneli'nin ormanlık alanlarına kurulan foto kapanlarla, yaban hayvanlarını görüntüledi.

Arazide gezen bir boz ayının su birikintisinden su içtiği anlar, foto kapana yansıdı.

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Grubu üyesi Tuncay Erik, yaptığı açıklamada, doğal ortamdaki hayvanların varlıklarını sürdürebilmeleri için kaçak avlanma yapılmamasının önemli olduğunu söyledi.

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