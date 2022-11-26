Beytüllahim'de, yaklaşan Noel için zeytin ağacından dini motifli biblo yapımı hız kazandı
İşgal altındaki Batı Şeria'da Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytullahim kentindeki hediyelik eşya atölyeleri için hummalı Noel hazırlıkları başladı.
Beytullahim
Dünyanın dört bir yanından gelen Hristiyanlar, Noel'i kutlamak için her yılın aralık ayı sonlarında Beytüllahim şehrine hac ziyaretinde bulunuyor. Kente gelen Hristiyanlar, Hz. Meryem'in oğlu İsa Mesih'i dünyaya getirdiğine inanılan bir mağaranın üzerine kurulmuş olan Doğuş Kilisesi'ni ziyaret ediyor.
Kente gelen Hristiyan hacılar, zeytin ağacından yapılmış eserlere büyük rağbet gösteriyor. Atölyelerin sahipleri ise mümkün olduğu kadar çok ürün ortaya çıkarmak için zamanla yarışıyor.
Biblo üretimine yıl başında zeytin kütüklerinin satın alınmasıyla başlanıyor, daha sonra satın alınan kütükler kurutuluyor ve ardından kesme ve oyma işlemine geçiliyor.
Turizm açısından iyi bir yıl olması bekleniyor
Beytüllahim'deki turistik dükkanların ve sanat atölyelerinin sahipleri, iki yıl boyunca hayatı felç eden pandemi sürecinin ardından bu yılın turizm açısından iyi geçmesini umuyor.
Abd Şevamira, Mehd Kilisesi'nin (Doğuş) bitişiğindeki Süt Mağarası Caddesi'nde bulunan atölyesinde zeytin ağacından biblo üreten ustalardan biri.
AA muhabirine konuşan Şevamira, "Görünen o ki bu yıl, geçen iki yıla göre daha iyi geçecek. Turizm hareketli. Biz de elimizden geldiğince dini motifli biblolar üretmeye çalışıyoruz." dedi.
Yıl başından beri "hasat mevsimi" olarak adlandırdıkları bu sezon için hazırlandıklarını söyleyen Şevamira, gençliğinden beri bu mesleği icra ettiğini ve adeta mesleğiyle büyüdüğünü ifade etti.
Kent turist dolu, dükkanlar boş
Zeytin ağacından biblo üretimi alanında faaliyet gösteren Cakman ailesinin beşinci neslini temsil eden George Cakman da turizmin, pandemi sürecindeki kapanmalarda büyük zarar gördüğünü ancak bu yıl Beytüllahim'in turistle dolup taştığını söyledi.
Turizmde yaşanan olumlu gelişmeye rağmen bazı faktörlerden ötürü artan turist sayısını tam bir kâra dönüştüremediklerini dile getiren Cakman, şunları kaydetti:
"Ülkedeki siyasi durum ve yaşanan istikrarsızlık bizi etkiliyor. Ayrıca turistler İsrail şirketleri ve rehberleri aracılığıyla geliyor ve onlar da turistleri sadece belirli yerlere götürüyor. O nedenle gelenlerden tam olarak istifade edemiyoruz. Kilise turistle dolu olsa da çevresindeki dükkanlar ile eski şehir boş kalıyor."
Beytüllahim yılbaşına hazırlanıyor
Doğuş Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor.
Bu yıl Doğuş Kilisesi ve çevresinde şimdiden Avrupa, Afrika, Asya ve ABD'den çok sayıda turist görmek mümkün. Gelen turistler Hristiyanlar için kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor.
Beytüllahim Belediyesi de dünyadaki Hristiyanların çoğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı için hazırlıklarına hız verdi. Bu kapsamda Doğuş Kilisesi meydanına dikilen Noel Ağacı hazırlanmaya başladı.
Noel kutlamaları resmi olarak 3 Aralık'ta Noel Ağacının aydınlatılmasıyla başlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.