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Yaşam

Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara'ya AA'nın haberiyle yardım eli uzandı

Kocaeli'de bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara Şencan'ın tedavi edilmesi için harekete geçildi.

Esmer Geçal   | 04.12.2020
Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara'ya AA'nın haberiyle yardım eli uzandı Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

İzmit ilçesindeki evlerinde çıkan yangında beşiğinin tutuşması sonucu Dilara Şencan'ın, vücudunun farklı yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu.

Alevlerin arasından komşularının aldığı Dilara, yoğun bakım servisinde gördüğü tedaviyle hayata tutundu.

Çocuklarının ameliyat olabilmesi için kendilerine yardım eli uzatılmasını isteyen ailenin sesinin, AA tarafından duyurulmasının ardından Kocaeli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gebze Kaymakamlığı harekete geçti.

Götürüldüğü Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tetkikleri yapılan Dilara'nın tedavisinin İstanbul ya da Ankara'da yapılmasının önerildiği öğrenildi.

Gebze ilçesinde aileyle birlikte yaşayan Dilara'nın babaannesi Kadriye Şencan, AA'nın haberinden sonra herkesin kendilerine destek olduğunu belirterek, "Kaymakam aradı, kendisi ilgilendi. Gereken her şey yapılıyor. Dilara'yı hastaneye götürdüler." dedi.

Şencan, yangından sonra çok zor günler geçirdiklerini, Dilara'nın tedavisi için oğlunun arabasını sattığını kaydetti.

Kadriye Şencan, yetkililere ve yardım etmek için arayan hayırseverlere teşekkür etti.

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