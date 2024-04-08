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Yaşam

Bayburt'ta kadınlar Ramazan Bayramı için "tatlı çorba" hazırlıyor

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt'un yöresel "tatlı çorbası", asırlardır bayram sofralarını süslüyor.

Beşir Kelleci  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Bayburt'ta kadınlar Ramazan Bayramı için "tatlı çorba" hazırlıyor Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Tatlı olması ve genellikle soğuk servis edilmesiyle diğer çorbalardan ayrılan bu çorba, Bayburt'ta asırlardır bayramlarda ve düğünlerde aile bireyleri ve misafirlere ikram ediliyor.

Kentin yöresel lezzeti tatlı çorba için öncelikle kuşburnu meyvesi eziliyor ve elde edilen su, derin bir tencerede ısıtılıyor. Kaynama aşamasındaki kuşburnu suyuna, önceden haşlanan kuru incir, kayısı, fındık ve erik parçaları, ardından da nişasta, şeker ve karanfil konularak kaynatılıyor.

Yaklaşık 5 saatte hazırlanan çorba, soğutulduktan sonra ceviz ya da fındıkla süslenerek servis ediliyor.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla kentte tatlı çorbanın malzemelerin satışının yapıldığı market ve dükkanlarda yoğun hareketlilik yaşanıyor.

Kentte kadınlar tarafından kurulan Yeni Yüzyıl Kadın Kooperatifi de kendilerine ait restoranda, özellikle bayram tatilini geçirmeye gelen gurbetçiler için bu asırlık lezzeti hazırlıyor.

"Günlük bildiğimiz çorbalardan çok farklı"

Restoran işletmecisi yöresel yemek ustası Sevil Okumuş, AA muhabirine, tatlı çorbanın geçmişten bugüne geldiği için "asırlık çorba" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Çorbanın özel günler için hazırlandığını belirten Okumuş, "Normal günlük bildiğimiz çorbalardan çok farklı. Adı üzerinde tatlı, şekerli bir çorba. Genellikle düğünlerde, toplu yemeklerde ve özellikle bayramlarda olmazsa olmazımız tatlı çorbamız her evde pişiriliyor." dedi.

Okumuş, çorbayı kentte genç yaşlı tüm kadınların pişirdiğini, bugünlerde hemen hemen bütün evlerde kadınların tatlı çorba telaşında olduğunu belirtti.

Başka illerde yaşayıp bayram tatilini geçirmeye gelen Bayburtluların da bu çorbanın özlemini çektiğine işaret eden Okumuş, "Biz de bunun için özellikle bu dönemde tatlı çorbamızı restoranımızda bulunduruyoruz. Onların bu özlemini gidermek bize mutluluk veriyor. Bunun dışında buraya gelen ve bunu bilmeyenler tatlı çorba dediğimiz zaman tereddüt ediyorlar. 'Çorba tatlı olur mu?' diyorlar. Ancak onlara sunduğumuz zaman çok beğeniyorlar. Tekrar istiyorlar." diye konuştu.

Kentte yöresel ürünler satışı yapan Emre Kurt da tatlı çorbanın bayramların vazgeçilmez lezzeti olduğunu vurgulayarak Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla kadınların iş yerinde yoğunluk oluşturduğunu, genellikle kuşburnu ve kuru meyve satın aldıklarını anlattı.

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