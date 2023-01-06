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Yaşam

Başsavcı vekili 41 yıllık mesleki tecrübesini hakim ve savcı adaylarına aktarıyor

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı Vekili Sami Çete, 41 yıllık tecrübesini "usta çırak" ilişkisi modeliyle hakim savcı adaylarına aktarıp, onları mesleğe hazırlıyor.

Adsız Günebakan   | 06.01.2023
Başsavcı vekili 41 yıllık mesleki tecrübesini hakim ve savcı adaylarına aktarıyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Adalet Bakanlığınca geçmiş yıllarda uygulanan bir projede geliştirilen "usta-çırak ilişkisi" modeli kapsamında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde, çeşitli eğitimler veriliyor. Bu eğitimler kapsamında, Başsavcı Vekili Sami Çete, 41 yıllık tecrübelerini genç adaylara aktararak, onları mesleğe en iyi şekilde hazırlıyor.

Çete, AA muhabirine, stajın Yargıtay, Adalet Akademisi, ilk derece ve bölge adliyeleri olmak üzere 4 bölümden oluştuğunu söyledi.

Bölge adliye mahkemelerindeki eğitimin 4 ay sürdüğünü ifade eden Çete, şöyle konuştu:

"Bu süreçte gelen adaylarımıza tüm hukuk ve ceza mahkemelerinde ayrı ayrı uygulamalı staj eğitimi vermekteyiz. Mahkemelerdeki görev alanı içerisinde dosyalarla ilgili neler yapılması, nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda bilgiler verilmekte. Aynı zamanda uygulamaya yönelik bilgiler veriliyor. Dolayısıyla kürsüye çıktıklarında belirli sorunlar karşısında çözüm üretebilmeleri sağlanmaktadır ve burası bir inceleme mercii olduğundan kendilerine daha faydalı bilgiler sunulmakta. İlk derecede kürsüde yapılan hataları yapmamaları hususunda bilgi verilmekte."

Çete, hakim savcı adaylarını yetiştirmeleri konusunda özel gayret sarf ettiklerini kaydederek, "Bu eğitimleri geleceğimiz için önemli olduğu için seve seve yapıyoruz. Kendilerini her konuda destekliyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Usta çırak ilişkisi içerisinde adaylara ne aktarırsak o kar diye düşünüyoruz. Bu nedenle stajın verimli olması için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Bakanlığın usta-çırak uygulamasını değerlendiren Çete, "Usta-çırak ilişkisi gerçekten çok önemli, çünkü yaşanan şeylerin aktarılması, yaşayacak kişiler için çok büyük bir önem arz ediyor ve tecrübe kaynağı oluyor. Yaşadığımız olayları, yapılması gereken işlemleri, yapılmaması gereken hataları kendilerine aktarmamız için çok faydalı oluyor. Aday arkadaşlarımızdan bu yöndeki dönüşler bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Katılımcılar da memnun

Hakim adayı Merve Şanlıdağ ise fakültede aldıkları teorik bilgiler dışında uygulamada yapılması gerekenleri öğrendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle duruşmaya çıktığımızda, kürsü hakimiyetinin nasıl olduğunu, karşı tarafa nasıl hitap etmemiz gerektiğini, kendimizi ifade ediş şeklimizi burada öğrendik. Bu süreci aktif ve verimli geçirmemizi sağlayan başta Sami Başsavcım olmak üzere tüm yargı mensuplarına teşekkür ederim. Usta çırak ilişkisi bize meslek büyüklerimizin aktardığı tecrübeler sayesinde mesleğe başlarken hata yapma oranını azalttı."

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