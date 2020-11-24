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Yaşam

Bacakları felçli 'Kara Şimşek' tekerlekli yürüteçle hayata bağlandı

Samsun'da arka bacakları felçli olduğu için sahibi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne bırakılan köpek, takılan tekerlekli yürüteç sayesinde yeniden yürümeye başladı.

İlyas Gün   | 24.11.2020
Bacakları felçli 'Kara Şimşek' tekerlekli yürüteçle hayata bağlandı

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne bırakılan arka bacakları felçli köpek, tekerlekli yürüteç sayesinde hayata bağlandı.

Yaklaşık 1 ay önce arka bacakları felç olan ve sahibinin bakmak istemediği anlaşılan Fransız bulldog pug cinsi köpeğe, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi sahip çıktı.

Burada tedavisi ve bakımı yapılan köpek, felçli bacaklarını kullanamadığı için yürütülemedi.

Bakım merkezi müdürü veteriner hekim Paria Tabatabaei'nin temasları sayesinde hayvanseverler Mukadder Yalın Sünbül ile Gönül Dinççağ, köpeğin yürümesi için tekerlekli yürüteç temin etti.

Takılan yürüteçle tekrar yürümeye başlayan ve "Kara şimşek" adı verilen köpek, bakım merkezinin maskotu haline geldi.

Paria Tabatabaei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kara Şimşek'e yürüteç kazandıran hayırseverlere teşekkür etti.

Kara Şimşek'in yürüteç sayesinde yaşam kalitesinin arttığına işaret eden Tabatabaei, "Hayırseverlerimiz 3 gün içinde yürütecini temin etti. Sahiplenmek istiyorlardı ancak ev ortamında yaşamasının sıkıntılı olacağını düşünerek burada bıraktılar. Köpeğimiz burada gayet mutlu. Bakım merkezimizin sembolü oldu. Bu şekilde hayvansever bir vatandaşımız sahiplenmek isterse sahiplendiririz ama burada diğer köpeklerle de mutlu şekilde yaşıyor." dedi.

Yürüteç takıldıktan sonra köpeğin çok hızlı hareket etmeye başladığını anlatan Tabatabaei, "Arkadaşlarımız adını, 'Kara Şimşek' koydu. Diğer köpeklerle çok uyumlu. Etrafta kedi ve köpeklerle oyun oynayarak tekrar yürümenin mutluluğunu yaşıyor." ifadesini kullandı.

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