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Yaşam

Babalarıyla ilişkileri iyi olan dişi babunlar, diğer dişilere göre 2 ila 4 yıl daha uzun yaşayabilir

ABD ve Kenya'dan araştırmacılar, babalarıyla iyi ilişkileri olan dişi babunların, iyi ilişkileri olmayanlara göre 2 ila 4 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Aynur Şeyma Asan  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Babalarıyla ilişkileri iyi olan dişi babunlar, diğer dişilere göre 2 ila 4 yıl daha uzun yaşayabilir

Ankara

ABD'nin Indiana eyaletindeki Notre Dame Üniversitesinden ve Kenya'dan araştırmacılar, Kenya'da 102 erkek babun ile 216 dişi yavrusu arasındaki ilişkiyi inceledi.

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Araştırmacılar, erkek yavrular, yetişkin olduklarında sık sık sosyal gruplarını değiştirdiği ve bunun araştırmayı zorlaştırdığı için dişi yavrulara odaklandıklarını belirtti.

Dişi babunların, yaşamlarının ilk 4 yılında babaları ile birbirini tımar etme sıklığı ve aynı sosyal grupta geçirdikleri süreyi takip eden araştırmacılar, dişi yavruların yetişkin olduklarında ne kadar yaşadıklarına odaklandı.

Buna göre araştırmacılar, yaşamlarının ilk 4 yılında babalarıyla daha uzun süre aynı gruplarda yaşayan ve birbirleriyle daha çok vakit geçiren dişi babunların, yetişkinliklerinde diğer dişilere göre 2 ila 4 yıl daha uzun yaşadıklarını ortaya koydu.

Dişi babunların ortalama yaşam süresinin 18 yıl olduğunu kaydeden araştırmacılar, yaklaşık her 18 ayda bir yavrulayan babunların bu 2 ila 4 yılda bir kez daha doğum yapmasının mümkün olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, genç dişiler ve babaları olmayan diğer yetişkin erkek babunlarla ilişkilerinin, yaşam sürelerine etkisiyle bir bağı olmadığını ifade etti.

Araştırma bulguları "Proceedings of the Royal Society B" adlı dergide yayınlandı.

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