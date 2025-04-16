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Yaşam

Aydın'da hamile kedi sığındığı veteriner kliniğinde doğum yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde hamile kedi, sığındığı veteriner kliniğinde 5 yavru dünyaya getirdi.

Ferdi Uzun  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Aydın'da hamile kedi sığındığı veteriner kliniğinde doğum yaptı Fotoğraf: Enes Uzun - AA

Aydın

Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda hamile bir kedi, 5 Nisan'da Dilara ve Ömer Çınar çiftine ait veteriner kliniğinin kapısına geldi.

Kediyi fark eden ve aç olabileceğini düşünen çift, mama verdikleri hayvanın doğum yapmak üzere olduğunu fark etti.

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Kliniğe alınan hamile kedi, 5 yavru dünyaya getirdi.

"Bu bizim için özel ve duygusal bir andı"

Veteriner Ömer Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapıya çıktığında kedinin kucağına geldiğini, o esnada kucağında bir ıslaklık fark ettiğini söyledi.

Daha sonra kedinin doğurmak üzere olduğunu anladıklarını aktaran Çınar, "Ona genişçe bir yer hazırlayıp, rahatça doğum yapması için odadan çıktık. Birkaç saat sonra geldiğimizde 5 tane yavru kediyle bizi bekliyordu. Bu bizim için özel ve duygusal bir andı. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmemişti." dedi.

Dilara Çınar da kedinin keyfinin yerinde olduğunu belirterek, "En azından sağlıklı bir biçimde doğumu gerçekleştirdi. Çocuklar 2 ay boyunca bizim misafirimiz olarak kalacaklar. Bu sürede annelerini emecekler, beslenecekler. Daha sonra iç dış parazit uygulamalarını yapıp sahiplendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan kedinin kliniğin kapısına geldiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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