Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,549.50
BTC/USDT
63,000.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ayağı sakat güvercin "Paşa", tek bacağını kaybeden işçiye yoldaş oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan bedensel engelli 65 yaşındaki Ahmet Güney, oğlunun yavruyken kedi saldırısından kurtardığı ayağı sakat güvercin "Paşa"yı yanından ayırmıyor.

Tuğçe Turgu  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Ayağı sakat güvercin "Paşa", tek bacağını kaybeden işçiye yoldaş oldu Fotoğraf: Tuğçe Turgu/AA

Samsun

Evli ve iki çocuk babası emekli Güney, Devlet Demiryollarında çalıştığı dönemde iş kazası sonucu sol bacağını kaybetti.

Protez bacakla yürümeye başlayan Güney'in hayatına, yaklaşık 5 yıl önce oğlunun bir kedinin saldırısından kurtardığı paçalı güvercin girdi.

Ayağı sakatlanan güvercini sahiplenen ve "Paşa" adını veren Güney, evde de dışarıda da "Paşa"yı yanından ayırmıyor.

Güney, AA muhabirine, Paşa ile aralarında özel bir bağ oluştuğunu söyledi.

Paşa'yı evladı gibi gördüğünü belirten Güney, şöyle devam etti:

"4,5 yıl önce oğlum İstanbul'dan izne gelirken yere düşmüş ve kedinin saldırısına uğramış bir güvercini kurtardı. Bana getirdiğinde güvercin yavruydu. O günden beri Paşa'yı el bebek gül bebek büyütüyorum. İki evladım vardı, Paşa ile üç evladım oldu."

"Paşa ile oyalanmak bana da iyi geliyor"

Güverciniyle sık sık gezintiye çıktıklarını belirten Güney, "Paşa"ya herkesin ilgi gösterdiğini aktardı.

Güney, "Ben sol ayaktan sakatım, Paşa'm sağ ayaktan, ikimiz birbirimizi bulduk. Paşa ile 4,5 yıldır birbirimize yoldaşlık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Paşa'nın susam ve ay çekirdeğini çok sevdiğini anlatan Güney, "Ay çekirdeğini ikiye bölüp veriyorum, adeta yeni doğmuş bir bebek gibi ilgi bekliyor. Ben engelliyim, Paşa ile oyalanmak bana da iyi geliyor. O da bana alıştı, başka biri baksa bu kadar ilgilenemez." diye konuştu.

"Paşa"yı iyi fiyat vererek satın almak isteyenlerin de olduğunu kaydeden Güney, "Ben Paşa'ya pahalı olduğu için değil, vicdanen ve alıştığım için bakıyorum. Ona bir şey olacağını düşünmek bile istemiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alarko Carrier, İzmir'de kırsal okulda çevre dostu iklimlendirme sistemi kurdu
Taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı'da temizlik çalışmaları sürüyor
Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm liderlerle başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında akan kanı durdurmayı ele alacağız
"Nusret-2024 Davet Tatbikatı", İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli'de başladı

Benzer haberler

TSCG-Dost gemisinin Sedanur Teğmen'i görevini başarıyla yerine getiriyor

TSCG-Dost gemisinin Sedanur Teğmen'i görevini başarıyla yerine getiriyor

Ayağı sakat güvercin "Paşa", tek bacağını kaybeden işçiye yoldaş oldu

Şahinkaya Kanyonu yaz sezonunda yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladı

Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sağanak etkili oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Samsun'umuzun ihtiyaçlarını biliyoruz. Bütün ekibimizle beraber çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Samsun'umuzun ihtiyaçlarını biliyoruz. Bütün ekibimizle beraber çalışıyoruz
Bakan Uraloğlu: Ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik

Bakan Uraloğlu: Ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet