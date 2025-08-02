Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,501.50
BTC/USDT
113,822.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Avustralya'da çalışıp emekli olan gurbetçi, Isparta'da aronya bahçesi kurdu

Avustralya'da çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Isparta'da çiftçiliğe başlayan gurbetçi, 20 dekarlık alanda aronya üretiyor.

Bahadır Arıcı  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Avustralya'da çalışıp emekli olan gurbetçi, Isparta'da aronya bahçesi kurdu Fotoğraf: Bahadır Arıcı / AA

Isparta

Avustralya'da yıllarca tezgahtarlık yapan 64 yaşındaki Atilla Akın, emekli olduktan sonra yılın 6 ayı Türkiye'de yaşamaya başladı.

Türkiye'de olduğu dönemde üretime katkı sunmayı hedefleyen Akın, Antalya'da yaşayan çocuklarından duyduğu aronyayı araştırmaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tarım ve Orman Bakanlığından da bitkiye ilişkin bilgi alan Akın, 3 dekarlık alana aronya ekti. Aronyaya gelen talep üzerine kısa sürede alanı 20 dekara çıkaran Akın, ürünlerini İstanbul ve İzmir'deki tüccarlara satıyor.

Köydeki çiftçilere örnek oldu

Katip köyünde çiftçilik yapan Atilla Akın, AA muhabirine, zaman zaman Avustralya'ya gittiğini, yaz aylarını genellikle Türkiye'de geçirdiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce 3 dekarlık arazisine 800 aronya diktiğini anlatan Akın, bağışıklığı güçlendirmesi dolayısıyla bölgede "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyanın üretimini her geçen yıl artırdığını söyledi. Akın, "20 dekarlık alanda 6 bin aronya bitkisi sayısına ulaştım. 2 haftaya kadar meyveler olgunlaşıp hasat başlayacak." dedi.

Ürün için devlet desteğinin de olduğunu belirten Akın, bölgedeki diğer çiftçilerin de kendisini örnek alarak aronya diktiğini kaydetti.

Aronyadan gelen kazancın da diğer ürünlere göre iyi olduğunu anlatan Akın, aronya meyvesinin gıda, sağlık ve kozmetik sektörlerinde kullanıldığını kaydetti.

Akın, ülkesinde üretime katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vatandaşlar "Yeşil Vatan için biz de hazırız" mesajıyla CİMER'e başvurdu
THY ve AJet, "Ada Kıbrıs"a kurulan hava köprüsüyle 100 bin turisti Kuzey Kıbrıs'a taşıdı
Adana'da evlilik teklifi için havalanan uçağın düşmesi kamerada
Türkiye'nin ulusal Deniz Planlama Haritasına yeni "Deniz Koruma Alanları" eklendi
Bakan Kurum, İskenderun sahilindeki düzenleme ve yenileme çalışmalarını inceledi

Benzer haberler

Avustralya'da çalışıp emekli olan gurbetçi, Isparta'da aronya bahçesi kurdu

Avustralya'da çalışıp emekli olan gurbetçi, Isparta'da aronya bahçesi kurdu

Isparta yaylalarında örtü altı domates hasadına başlandı

Isparta'da öğretmenlerin kurduğu bando takımı, düğün ve etkinliklere renk katıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet