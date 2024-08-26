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Yaşam

Avustralya'da çalışanlara mesai sonrası aramaları cevaplamama hakkı verildi

Avustralya'da yürürlüğe giren yeni yasayla çalışanlar, mesai sonrasında işverenden gelen aramalara ve e-postalara "makul" sınırlar çerçevesinde cevap vermeme hakkına sahip oldu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Avustralya'da çalışanlara mesai sonrası aramaları cevaplamama hakkı verildi

Ankara

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, ülkede çalışanların haklarının korunmasını amaçlayan yasa yürürlüğe girdi.

Yasaya göre, çalışanlar mesai saatleri dışında işverenlerinin aramalarına ve e-postalarına "makul sebepler" dahilinde cevap vermeme seçeneğini kullanabilecek.

Yasanın işverenlerin çalışanlarıyla mesai sonrası bağlantı kurmasını engellemediği, yalnızca çalışanlara iletişim kurmayı reddetme hakkını verdiği belirtildi.

İşveren ile çalışanların anlaşmazlıkları kendi aralarında çözmeleri gerektiği, anlaşmazlığın çözülememesi durumunda ise Avustralya'da kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonunun (FWC) devreye gireceği kaydedildi.

Yasa 15'ten fazla çalışanı bulunan kurumlar için geçerli olacak. Yasanın ayrıntıları üzerinde görüşmeler devam edecek.

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