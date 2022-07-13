Dolar
17.40
Euro
17.49
Altın
1,730.20
ETH/USDT
1,075.30
BTC/USDT
19,808.00
BIST 100
2,424.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, takımın kamp yaptığı Avusturya’da basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Ardahan'da kanyonun zirvesindeki "Şeytan Kalesi" tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda, kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Şeytan Kalesi"nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İsmail Kaplan   | 13.07.2022
Ardahan'da kanyonun zirvesindeki "Şeytan Kalesi" tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ardahan

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine gelerek tatil yapıyor.

Bölgenin önemli turizm yerlerinden Çıldır Gölü, Ani Ören Yeri gibi yerleri gezen vatandaşlar, Yıldırımtepe köyü yakınındaki "Şeytan Kalesi"ne de büyük ilgi gösteriyor.

Ziyaretçiler, Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin zirvesine yürüyerek yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor.

Eşsiz doğası ve manzarasıyla göz dolduran kale, şu sıralar çevresinde açan çiçeklerle de ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor.

Kaleyi ziyaret eden Muhammet Bulut, AA muhabirine, kalenin ismini birkaç kez duyduğunu ve hep görmek istediği yerler arasında olduğunu söyledi.

Bayram tatilinde memleketi Kars'a geldiğini ve bölgedeki tarihi yerleri gezdiğini anlatan Bulut, "Bayram tatili için geldik, 9 günlük tatilini memleketimde değerlendirmek istedim. Bu vesileyle de görmediğimiz yerlerini de görmüş olduk. Ben buraya ilk kez geliyorum, Şeytan Kalesi'nden 2-3 sene önce haberdar olmuştum, gerçekten çok muhteşem bir yapı. Dünyanın her yerinden insanların burayı gelip görmesi lazım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek
Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bakan Kasapoğlu: Öğrencilerin kredi borçları faizleriyle ilgili Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında açıklama yapacak
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 136 şüpheli tutuklandı
ASELSAN böcek boyutunda mikro İHA üzerinde çalışıyor

Benzer haberler

Ardahan'da kanyonun zirvesindeki "Şeytan Kalesi" tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor

Ardahan'da kanyonun zirvesindeki "Şeytan Kalesi" tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 6 ayda yapılan yük ticareti 2021'i geçti

Sakarya'da ziyaretçiler lavanta bahçesinde stres atıyor

Ardahan'da yaylalar, çiçeklerle renklendi

Ardahan'da yaylalar, çiçeklerle renklendi
Kura Nehri kıyısına kurulan 'butik tatil köyü' turistleri ağırlayacak

Kura Nehri kıyısına kurulan 'butik tatil köyü' turistleri ağırlayacak

'Hudut kartalları' Gürcistan ve Ermenistan sınırında nöbette

'Hudut kartalları' Gürcistan ve Ermenistan sınırında nöbette