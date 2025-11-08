Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,393.00
BTC/USDT
101,854.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Antalya'nın Demre ilçesi "sakin şehir" seçildi

Antalya'nın Demre ilçesi, Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin şehir" (cittaslow) seçildi.

Ali Karataç  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Antalya'nın Demre ilçesi "sakin şehir" seçildi

Antalya

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Borger-Odoorn kentinde gerçekleştirilen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısı'nda 7 ana kriter üzerinde yapılan değerlendirmeyi geçerek sertifikasyon sürecini tamamlayan Demre'nin, Türkiye'nin 28'inci sakin şehri olmaya hak kazandığını bildirdi.

Adaylık sürecini büyük bir özveriyle yürüttüklerini belirten Duran, sakin şehir seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Duran, belediye olarak doğal ve kültürel değerleri korumaya ve ilçedeki yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta bitkin bulunan yaralı bozayının tedavisi sürüyor
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in tutuklandığı rüşvet soruşturmasında 3 kişiye daha gözaltı
Bakan Kurum: Gelecek hafta 350 bininci deprem konutunu teslim edeceğiz, yıl sonunda evine girmeyen depremzede kalmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır
DSİ'nin geliştirdiği "Sensör Havzası Projesi" ile taşkınlar önceden saptanarak zararları azaltılacak

Benzer haberler

Antalya'nın Demre ilçesi "sakin şehir" seçildi

Antalya'nın Demre ilçesi "sakin şehir" seçildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet