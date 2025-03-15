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Yaşam

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler, sahillerde hareketlilik oluşturdu.

Zehra Tekeci Eser  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi Fotoğraf: Zehra Tekeci Eser/AA

Antalya

Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 61'e ulaştığı kentte güneşli hava hakim oldu.

Güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

Bazı tatilciler denize girip plajda güneşlenmeyi veya su sporlarıyla ilgilenmeyi tercih ederken, bazıları da deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak zaman geçirdi.

Çok sayıda kişi sahil bandındaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapıp bisiklet sürerken, kimilerinin ise parklardaki gölgelik alanlarda dinlendiği görüldü.

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